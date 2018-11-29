Калуга, 29 ноября, 2018, 09:28 — ИА Регнум. В Калужской области сотрудники отдела безопасности и департамента реализации услуг и учета электроэнергии «Калугаэнерго» совместно с полицейскими проверили информацию о краже электроэнергии индивидуальным предпринимателем в посёлке Климов завод. Как сообщила 29 ноября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Наталья Копоня, информация о краже электричества подтвердилась.

Фото пресс-службы филиала «Калугаэнерго» Проверка прибора учёта

На владельца магазина составлен акт о безучётном потреблении, которое, по предварительным данным, осуществлялось путём несанкционированного вмешательства в работу прибора учёта электроэнергии. Сетевой компании нанесен ущерб в размере более 380 тыс. рублей.

По данному факту отделом безопасности филиала «Калугаэнерго» в полицию направлено заявление для проведения проверки и решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Напомним, с 1 января 2016 года в России ужесточена уголовная и административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электроэнергии. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.

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