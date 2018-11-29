Париж, 29 ноября, 2018, 09:31 — ИА Регнум. Ливанский бизнесмен Мохамад Нуриддин приговорен к семи годам лишения свободы во французской тюрьме, сообщает 29 ноября Al Arabia.

Цитата из х/ф «Зелёная миля». Реж. Фрэнк Дарабонт. 1999. США Добро пожаловать за решётку

Нуриддин признан виновным в организации преступного объединения, занимающегося отмывом колумбийских денег, полученных от продажи наркотиков. Преступник был также оштрафован на €500 тыс.

Напомним, ливанский бизнесмен известный своими финансовыми интересами в недвижимости и ювелирном деле, был арестован в январе 2016 года во Франции. Власти США ввели в его отношении санкции, предполагая его связи с ливанской «Хезболлой».