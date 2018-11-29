Киев, 29 ноября, 2018, 09:29 — ИА Регнум. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия заблокировала украинские порты в Азовском море для того, чтобы вытеснить Украину с её законных территорий, написал министр 28 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Цитата из х/ф «12 разгневанных мужчин». Реж. Сидни Люмет. 1957. США С больной головы на здоровую

«По оперативной информации, в ожидании на вход в Азовское море находятся 18 судов… На выход из Азовского моря также стоит очередь: из порта Бердянска не могут выйти три судна, из порта Мариуполя — шесть. Ещё восемь судов стоят у причалах в портах. В общем заблокированными стоят 35 судов», — рассказал министр.

Омелян отметил, что по состоянию на вечер 28 ноября движение кораблей осуществлялось только в направлении российских портов на Азовском море.

Чиновник уверен, Россия таким образом пытается вытеснить Украину из Азовского моря.

Напомним, Украина обвинила РФ в «открытой военной агрессии» после того, как 25 ноября российские пограничники задержали в территориальных водах РФ три корабля украинских ВМС.

По словам главы МИД РФ, Украина изначально шла на провокацию для того, чтобы устроить международный скандал.

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Напомним, ранее Украина захватила российский рыболовецкий сейнер «Норд», после чего российские пограничники были вынуждены начать более тщательный досмотр кораблей, идущих в украинские порты через Керченский пролив. Это негативно отразилось на работе портов, что вызвало очередной поток обвинений в адрес России.

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