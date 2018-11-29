Вашингтон, 29 ноября, 2018, 09:06 — ИА Регнум. Власти США не выдали въездные визы троим членам российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести. Об этом сообщил журналистам глава российской делегации, генерал-майор в отставке Александр Кирилин.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Отказ

По его словам, в связи с таким решением администрации Соединенных Штатов на заседании в Вашингтоне российская сторона присутствовала не в полном составе. Кирилин отметил, что даже представители США в комиссии были уверены, что визы будут выданы, однако этого не произошло.

Следует добавить, что 28 ноября заседания комиссии проводились по четырем военным конфликтам: по Второй мировой войне, по холодной войне, по войне Соединенных Штатов во Вьетнаме и по Северной Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США злоупотребляют расположением штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. По её словам, власти США уже отказывают в визах применительно к постоянному представительству России при ООН в Нью-Йорке.

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