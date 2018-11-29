Москва, 29 ноября, 2018, 09:03 — ИА Регнум. В преддверии новогодних праздников специалисты Роскачества намерены провести масштабную проверку главного символа Нового года — мандаринов. Проверять этот продукт питания планируется по более чем 250 показателям качества и безопасности. Об этом сообщается на сайте организации.

Карл Вильгельм Балсгаард. Натюрморт с мандаринами. Около 1860

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Так, мандарины исследуют на наличие ГМО, нитратов, посторонних примесей, плесени и грибков, а также выяснят насколько зрелые плоды предлагают российскому потребителю.

В спецпроекте Роскачества примут участие мандарины, закупленные экспертами как в сетевых супермаркетах и в магазинах «у дома», так и на рынках. В исследование войдут несколько сортов из Перу, Южной Африки, Турции, Китая и России, а также Марокко.

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«Исследование позволит устранить путаницу в сортах мандаринов, определить, какие из них — самые сладкие, в каких — меньше всего косточек», — уточнили в Роскачесве.

Также эксперты ответят на вопросы о безопасности китайских мандаринов и оценят, насколько полезен этот фрукт.

По итогам исследования планируется составить подробный «мандариновый» гид. Он поможет потребителям выбрать хорошие и качественные мандарины.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Роспотребнадзор разъяснил, откуда осенью на прилавках российских магазинов и рынков берутся абхазские мандарины. Оказалось, что из Китая. Ведь настоящие абхазские мандарины в это время только-только начинают созревать, а в России они появятся позже.