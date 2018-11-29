Вашингтон, 29 ноября, 2018, 08:56 — ИА Регнум. Саудовская Аравия играет важную роль в обеспечении безопасности Соединенных Штатов на Ближнем Востоке, это надо учитывать при определении ответственности Эр-Рияда по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги, заявил глава Минобороны США Джеймс Меттис.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Интересы нашей безопасности нельзя игнорировать, даже если мы ищем тех, кто несет ответственность за убийство Джамаля Хашогги», — приводит пресс-служба Пентагона выдержку выступления министра в сенате.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не потворствует убийству Хашогги, но Саудовская Аравия является мощной силой для поддержания стабильности на Ближнем Востоке.

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Таким образом Помпео поддержал позицию главы Белого дома Дональда Трампа, ранее сообщившего, что намерен «сохранить отношения» с Эр-Риядом, несмотря на их роль в убийстве Хашогги.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября 2018 года в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит журналист Washington Post Джамаль Хашогги. Эр-Рияд, первоначально отрицавший данный факт, позже вынужден был признать свою вину.

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