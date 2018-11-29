Москва, 29 ноября, 2018, 08:50 — ИА Регнум. Провокация украинских военных, произошедшая 25 ноября в Керченском проливе, связана с политическим кризисом на Украине, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Об этом пишут 29 ноября «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

По словам российского дипломата, факт «молниеносного введения» военного положения в некоторых областях Украины говорит о том, что Киев специально готовился к этому.

Грушко подчеркнул, что произошедшее связано с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко, а также связано с предстоящими в стране выборами и с событиями на международной арене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в организации инцидента в Керченском проливе, весьма вероятно, принимали участие страны Запада.

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