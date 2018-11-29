Вашингтон, 29 ноября, 2018, 08:47 — ИА Регнум. Женщина из американского штата Калифорния была заключена под стражу из-за того, что избила сотрудника Макдональдс, который не положил в ее порцию кетчупа, сообщает 29 ноября Al Arabia.

Пауль Клее. Одержимая девушка (фрагмент). 1924

«Она рассердилась из-за того, что ей не положили в порцию кетчуп», — подчеркнули очевидцы, добавив, что подобных актов насилия становится все больше и больше.

Вероятно, 24-летняя женщина, заказывающая еду из салона автомобиля, впала в ярость, после подобного с собой обращения, что и привело к печальным последствиям, как для нее, так и для ее жертвы.