Южно-Сахалинск, 29 ноября, 2018, 08:59 — ИА Регнум. Сахалинская область больше не намерена делиться своим бюджетом с другими регионами. Областная дума приняла решение направить в ГД РФ отрицательный отзыв на проект федерального закона о перекрёстном субсидировании одних регионов другими. В случае если протест не пройдёт, то, по версии сахалинских депутатов, межбюджетные субсидии должны будут утверждаться законом региона-донора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Bukvi.ru Бюджет

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С инициативой принятия закона выступило правительство России. Над законопроектом теперь работает Госдума. Законопроектом предлагается дополнить Бюджетный кодекс новой статьёй, в рамках которой губернатор одного региона сможет, по соглашению, передавать бюджетные деньги другому региону. Об объёмах и целях главы субъектов будут договариваться между собой.

Депутаты Сахалинской Облдумы против. Они полагают, что если законопроект всё-таки пройдёт, то полномочия по субсидированию других регионов должны быть переданы от губернатора к законодательному органу.

В первом чтении законопроект будет рассмотрен в ГД РФ 12 декабря 2018 года — в последний день, когда на Сахалине может быть принят бюджет на 2019 год. Бюджет вряд ли будет принят, поскольку губернатора нет, а без него данная процедура невозможна.

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Сахалинские депутаты небезосновательно полагают, что начнётся реализация скандального закона именно с островного региона — в России не так уж много субъектов, которые не нищенствуют, а, напротив, имеют профицит бюджета. В пользу этого предположения говорит и пожелание дальневосточного полпреда президента Юрия Трутнева «найти денег для Забайкалья и Бурятии». Денег найти надо — а где их взять, кроме как у Сахалина, непонятно.

Некоторые депутаты предложили вариант на случай, если сахалинский протест не пройдёт. А не пройдёт он с вероятностью 99% — подавляющее большинство регионов только обрадуются новому источнику денег. Предлагается внести поправку: решать вопрос по субсидированию другого региона должен не губернатор, потому что так вообще получается феодализм какой-то, а региональный законодательный орган.

Но большинство депутатов Сахалина против любого соглашательства.

«Нам надо с концепцией статьи вообще не соглашаться. Если даже нашу редакцию принимать, что мы будем устанавливать законом, а не соглашением одного губернатора с другим, мы всё равно идём на поводу, соглашаемся с тем, что наши деньги будут изыматься в пользу другого региона. Надо проявить жёсткую позицию», — привело слова депутата Ирины НикитинойИА Сахалин. Инфо.

Выступление Никитиной поддержали одобрительным гулом, некоторые депутаты с мест выкрикивали:

«Категорически против передачи наших денег!»

«Один раз нас уже денег лишили. А теперь хотят вообще всё забрать. Это из Москвы кажется, что у нас тут всё хорошо. А на самом деле одни проблемы — ни газификации, ни дорог. И если нам снимут бюджет хотя бы до 100 миллиардов, то мы эти вопросы застарелые, которые решены во многих регионах страны, никогда не решим. Нам в этом вопросе надо биться! Надо подключать все фракции, с юристами проверить законность этой поправки в Бюджетный кодекс РФ. И опротестовать её, может быть, и через суд», — сказал депутат Александр Болотников.

Есть у Сахалина и ещё одна проблема — программа развития Курильских островов. Программа федеральная, но в последние годы федеральный центр «забывал» её финансировать. Все заботы, за исключением проекта по проводке оптоволокна (Ростелеком) и создания Центра мониторинга ЧС, легли на региональный бюджет.

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Особенно тревожной выглядит ситуация на острове Шикотан, который, как известно, входит в пресловутую повестку по позорным курильским переговорам «Россия — Япония». Если на других Курильских островах много строили в последние годы, то на Шикотане жизнь словно остановилась.

«Жители Шикотана, села Малокурильского, рассказали, как они чувствует на себе «заботу» родного государства. Никак не чувствуют. Кино в селе нет. Никакого. В обветшалом доме культуры показывать кино технически невозможно. Школа, правда, новая есть. Баня в Малокурильском есть — с советских времён сохранилась. А вот в другом населённом пункте — Крабозаводском — баня не прошла инициативное бюджетирование. Короче — нету там бани. Вертолёт из райцентра прилетает три раза в неделю. Несколько минут полета — 2300 рублей взрослому, 1150 ребёнку. Дорог практически нет, весной — страшная распутица. Ещё одна «достопримечательность» Шикотана — открытая канализация, такие канавы-желоба, течет по всему острову. Просто ужас. Очистных нет. Ещё одна беда Шикотана — огромное количество развалюх. Причём это жилые развалюхи, в которые людей поселили после страшного землетрясения 1994 года. Вот там они до сих пор и живут. В Шикотан, да и в другие Курильские острова, нужно миллиарды вкладывать! Три года назад премьер Медведев сказал, что Курилы должны стать «визитной карточкой» России на Дальнем Востоке. Сказал — и, видимо, забыл», — поделился сахалинский журналист Алексей Лукашевич.

«У нас создаётся впечатление, что на островах не нужны жители. Федеральной власти не нужны — со своими проблемами, претензиями, жалобами. Хлопотно это. Действительно, проще ведь выдавить отсюда остатки населения, не платить пособия бедным, не строить картонное жильё, не отвечать на жалобы по поводу плохих дорог и безобразной медицины. Можно поступить проще: оставить здесь небольшой административный центр и организовать добычу рыбы и углеводородов вахтовым способом. Таким образом ведь федеральная власть решит множество проблем. Деньги от продажи нефти, газа и рыбы продолжат поступать, а социальная нагрузка снимается. Судя по всему, в головах федеральных чиновников именно такой план зреет давно — «обезлюдевшие острова», — считает житель Сахалина Вячеслав Ким.

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Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине напряженная обстановка. Врио губернатора нет, принять бюджет невозможно, население возмущено молчанием федерального центра по курильскому вопросу и подозревает власти в попытке отдать часть Курил Японии. Дума Сахалина обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой решить вопрос с назначением врио губернатора. Также обращение от островных депутатов ушло в адрес главы МИД РФ Сергея Лаврова. Сахалинцы и курильчане требуют внести ясность по курильскому вопросу. Инициативу федерального правительства о перекрестном бюджетировании одного региона другим на островах восприняли как очередную попытку перераспределить сахалинские деньги в пользу других регионов. В 2017 году Сахалинская область уже лишилась существенной части нефтегазовых доходов.