Абакан, 29 ноября, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Поиски пропавших в Хакасии четверых туристов продолжаются. Сегодня, 29 ноября, республиканский главк МЧС обнародовал актуальную информацию о поисках.

Скриншот со страницы группы « МЧС России по Республике Хакасия». Vk.com В Хакасии ищут пропавших туристов

Согласно информации из группы ведомства в соцсети «ВКонтакте», 28 ноября были найдены снегоходы туристов:

«Найденные вчера снегоходы и лёжка абсолютно точно принадлежат пропавшим туристам».

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Эта находка позволила спасателям значительно сократить район поиска:

«И это главное, потому как до сих пор точное направление движения пропавшей группы было неизвестно, и поисковикам приходилось довольствоваться любыми слухами и сплетнями. А их, как вы понимаете, было очень много…»

Также в ГУ МЧС по Хакасии сделали вывод, что туристы не были накрыты лавиной на марше:

«Это даёт определённые надежды на то, что раненых среди них не было».

29 ноября поисковая операция продолжилась. Вертолёт находится в готовности к вылету. Он будет задействован, если позволит погода.

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«Однако, как показали результаты предыдущих вылетов, обнаружить хоть что-то, прикрытое снегом, будь то человек, снегоход или выкопанная в корнях лёжка, с воздуха практически невозможно», — подчеркнули в ведомстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по факту исчезновения четверых туристов в Орджоникидзевском районе Хакасии проводится доследственная проверка. По предварительным данным республиканского следственного управления СКР, трое мужчин из Красноярского края и жительница Саяногорска утром 24 ноября поехали кататься на снегоходах. В условленное время туристы не вернулись к месту расположения и не вышли на связь.