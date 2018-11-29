Москва, 29 ноября, 2018, 08:08 — ИА Регнум. В течение ближайших 30 дней действующий президент Украины Пётр Порошенко воспользуется военным положением, чтобы усмирить оппозиционные регионы страны, заявил политолог Владимир Корнилов 28 ноября в интервью изданию «Украина.ру».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Эксперт считает, что Порошенко запретит оппозиционные митинги, закроет неугодные региональные СМИ, а также окажет давление на местные элиты, которые пытаются договариваться с наиболее перспективными кандидатами в президенты.

Корнилов предположил, что в регионы могут быть введены военные администрации, которым вынуждены будут подчиняться местные власти, что позволит Порошенко влиять на состав избирательных комиссий.

Напомним, 26 ноября Верховная рада одобрила решение Петра Порошенко о введении военного положения в десяти областях Украины.

Многие эксперты заметили, что военное положение введено именно в тех регионах, где поддержка Порошенко на выборах 2014 года была наименьшей. Исключение составляют Винницкая область — в ней введено военное положение, несмотря на высокую поддержку президента, и Днепропетровская область — в ней военного положения нет, хотя на минувших президентских выборах она не поддержала нынешнего главу государства.

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