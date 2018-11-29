Чернушка, Пермский край, 29 ноября, 2018, 08:28 — ИА Регнум. В Чернушинском районе Пермского края местное население протестует против того, чтобы на местный полигон твёрдых коммунальных отходов (ТКО) свозили мусор дополнительно ещё из пяти районов, расположенных на юге региона. Жители утверждают, что полигон не справится с теми объемами мусора, которые намерен привозить региональный оператор. Опасаясь экологической катастрофы, народ решил обратиться за помощью к губернатору и начал сбор подписей под обращением. Одним из инициаторов общественной кампании выступила газета «Вестник Чернушки», которая объявила о сборе подписей.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«Полигон ТКО Чернушки определен местом вывоза огромных объемов отходов без согласования с администрацией района и без учета мнения жителей района. При том, что ресурс нашего полигона уже исчерпан (расчетный срок закрытия полигона — 2017 год). Поэтому дальнейшее использование полигона может нанести существенный вред экологии. Мы считаем, что необходимо пересмотреть схему транспортной логистики по вывозу отходов на юге Пермского края и исключить возможность захоронения на нашем полигоне отходов шести районов (около 95 тысяч тонн мусора в год)», — отмечает издание.

Сбор подписей был объявлен до 28 ноября, в кампании приняли участие более 4 тысяч человек.

Причиной негодования людей стал аукцион, где речь шла о транспортировке ТБО на чернушинский полигон. Тендер объявлен региональным оператором «Теплоэнерго» 10 ноября, сам конкурс назначен на 3 декабря. Согласно документации в Чернушку ежегодно будет поступать 400 тыс. кубометров мусора — это порядка 57 тыс. тонн. Жители уверены, что принять такие объемы полигон не сможет и район столкнется с теми же проблемами, что и подмосковный Волоколамск. О перегруженности полигона говорят и районные власти, они уже направили свои возражения в краевое министерство, сообщает Накануне.RU.

Согласно схеме обращения с отходами в Пермском крае, утвержденной в 2016 году, остаточная мощность полигона два года назад составляла чуть больше 20 тыс. тонн мусора. Расчётный год закрытия полигона — 2017-й. Первая очередь полигона закрыта с 2012 года, объемы отходов на второй очереди с 2017 года превышают проектный объем.

Муниципалитет планировал оборудовать дополнительную площадку полигона, однако отказался от этого плана из-за изменений в сфере законодательства об обращении с ТКО. С 2019 года во всех субъектах России начинают действовать региональные операторы. В Прикамье таким оператором стал «Теплоэнерго». Но, как оказалось, при малых остаточных мощностях он намерен через край загружать полигон. Мусор будет поступать не только из Чернушинского района, но еще и из Бардымского, Еловского, Куединского, Осинского, Чайковского районов.

Глава Чернушинского муниципального района Михаил Шестаков заявил, что у местных чиновников возник ряд вопросов по аукциону. В связи с этим администрация обратились в правительство и министерство ЖКХ Пермского края, в краевую региональную службу по тарифам и непосредственно в ПКГУП «Теплоэнерго» за разъяснением сложившейся ситуации.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Чернушинского района, полигон является собственностью муниципального образования, и именно муниципалитету как собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

«ПКГУП «Теплоэнерго» к полигону ТБО не имеет никакого отношения, поэтому и не имело права без согласования с нами определять его в качестве места приема и передачи ТБО с нескольких районов Пермского края. Кроме того, наш полигон строился за счет бюджетных средств Чернушинского муниципального района и для нужд района. В соответствии с проектом объем принимаемых отходов был рассчитан только на Чернушинский муниципальный район. Первая очередь нашего полигона не эксплуатируется с 2012 года, так как была полностью заполнена. Потом была введена в эксплуатацию вторая очередь, но объемы накопления уже превышают проектный объем», — подчеркнул Шестаков.

Чиновники потребовали пересмотреть условия аукционной документации и пригрозили обращением в Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю уже с требованием отмены электронного аукциона.

Между тем в РСТ Пермского края заявили, что именно районная администрация и «Внешнее благоустройство» в конце 2017 года предоставили в Региональную службу по тарифам официальное письмо о наличии резерва мощности у полигона. Кроме того, когда формировался конкурс на транспортировку ТБО, с местными властями проходили совещания — в 2018 году. Только после одобрения планируемых мероприятий районами была сформирована документация. Однако в администрации Чернушинского района такое заявление вызвало удивление, они утверждают, что обсуждение было один раз — в апреле, при этом о планах регионального оператора местных чиновников никто не оповещал. А об аукционе местные чиновники узнали из интернета, отмечает Накануне.RU.

По информации издания, одним из вариантов развития событий может стать сбор подписей населения за изменение положений территориальной схемы обращения ТКО. По документу и так много нареканий, и она будет корректироваться в любом случае в 2019 году. Жители должны проявить инициативу, чтобы их мнение учли при изменении схемы.