Чита, 29 ноября, 2018, 08:04 — ИА Регнум. Одна из автозаправочных сетей Читы значительно снизила цену на бензин и дизельное топливо. С 29 ноября цена бензина марки АИ-98 на АЗС «Корс» стала заметно ниже, чем у всех конкурентов (44,1 рубля), включая госкомпанию «Роснефть». Об этом феномене сообщает ИА «Чита.ру».

На АЗС

По данным забайкальских коллег, цена дизтоплива снизилась сразу на 4,9 рубля. Также уменьшилась цена литра АИ-95 (с 48,2 до 45,8 рубля) и АИ-98 (на 2,2 рубля).

Как уже сообщало ИА REGNUM, 22 ноября 2018 года ещё одна из читинских АЗС — «БРК» — снизила цену на бензин марок АИ-92 и АИ-95 на 2,1 рубля. Также снизилась стоимость дизельного топлива (на 1 рубль — до 50,4 рубля).

Комментируя столь резкое снижение стоимости топлива, сотрудники «БРК» пояснили, что покупали топливо не на бирже, а напрямую у «Роснефти», но его нехватка ощущается довольно сильно.