Вашингтон, 29 ноября, 2018, 07:45 — ИА Регнум. Соглашение о покупке американской системы противоракетной обороны (ПРО) THAAD подписан между представителями Саудовской Аравии и США. Об этом сообщил ТАСС представитель Госдепа США.

U.S. Army Комплекс THAAD

По словам источника, сумма сделки, которая была заключена 26 ноября, составляет $15 млрд.

«Должностные лица Саудовской Аравии и США подписали … межправительственное соглашение (по покупке систем ПРО)», — отметил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп пояснил, что за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги, с высокой вероятностью совершенное по указанию властей Саудовской Аравии, нельзя вводить санкции против Эр-Рияда.

По словам главы Белого дома, ограничительные меры могут негативно повлиять на «многомиллиардные сделки».

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