Луганск, 29 ноября, 2018, 07:25 — ИА Регнум. За сутки зафиксированы пять случаев нарушения режима прекращения огня, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 29 ноября официальный сайт оборонного ведомства.

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

Под огнём украинских войск оказались позиции Народной милиции ЛНР в районе населённых пунктов Калиновка, Калиново, Марьевка, Сокольники и Фрунзе.

ВСУ выпустили из 120-мм миномётов около десятка мин по Калиновке, Сокольникам и Фрунзе. Сокольники также подверглись обстрелу из 82-мм миномётов. Посёлок Калиново обстреляли из гранатомёта СПГ.

Киевские силовики также применили вооружение БМП и крупнокалиберное стрелковое оружие.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, рассказали в Народной милиции ЛНР.

Напомним, сутками ранее в ЛНР не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны ВСУ.

Отметим, согласно Минским соглашениям ВСУ обязаны отвести артиллерию калибра более 100 мм от линии фронта и прекратить обстрелы территории ЛНР, обеспечив тем самым устойчивое перемирие.

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