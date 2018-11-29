ВСУ пять раз нарушили перемирие — Народная милиция ЛНР
Луганск, 29 ноября, 2018, 07:25 — ИА Регнум. За сутки зафиксированы пять случаев нарушения режима прекращения огня, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 29 ноября официальный сайт оборонного ведомства.
Под огнём украинских войск оказались позиции Народной милиции ЛНР в районе населённых пунктов Калиновка, Калиново, Марьевка, Сокольники и Фрунзе.
ВСУ выпустили из 120-мм миномётов около десятка мин по Калиновке, Сокольникам и Фрунзе. Сокольники также подверглись обстрелу из 82-мм миномётов. Посёлок Калиново обстреляли из гранатомёта СПГ.
Киевские силовики также применили вооружение БМП и крупнокалиберное стрелковое оружие.
В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано, рассказали в Народной милиции ЛНР.
Напомним, сутками ранее в ЛНР не было зафиксировано ни одного обстрела со стороны ВСУ.
Отметим, согласно Минским соглашениям ВСУ обязаны отвести артиллерию калибра более 100 мм от линии фронта и прекратить обстрелы территории ЛНР, обеспечив тем самым устойчивое перемирие.
Читайте также: МИД ЛНР: жителям республики следует воздержаться от посещения Украины