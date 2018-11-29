Москва, 29 ноября, 2018, 07:10 — ИА Регнум. На торгах Мосбиржи 28 ноября рубль опять отступил перед долларом и евро. Хотя с утра «россиянин» начал бодро укрепляться к обеим валютам, но в течение дня рост иссяк. К закрытию торгов на Мосбирже российская национальная валюта обесценилась по отношению к доллару на 0,19%, а к евро — на 0,15%, так что своих позиций рубль в результате сильно не уступил, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

При отсутствии существенного внешнего негатива, рубль подешевел на новости о том, что ЦБ РФ может снова вернуться на валютный рынок. На инвестиционном форуме «Россия зовет!» глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что с 15 января 2019 года ЦБ может возобновить покупки валюты для Минфина, но окончательное решение об этом примет совет директоров ЦБ на заседании 14 декабря. Это заявление расстроило валютный рынок и стимулировало трейдеров бежать из рубля в доллар.

Индекс российских гособлигаций RGBI к закрытию торгов 28 ноября вырос на 0,03%. На росте индекса сказались достаточно успешные результаты аукциона на Мосбирже по размещению двух выпусков ОФЗ-ПД: 26 223 с погашением в феврале 2024 г. и 26 214 с погашением в мае 2020 г. Объем выпусков по номиналу составлял 5 млрд руб. по каждому выпуску, и Минфину удалось в среду разместить оба выпуска в полном объеме.

Средневзвешенная доходность по выпуску ОФЗ 26 223 составила 8,7% годовых, по ОФЗ 26 214 — 7,99% годовых. Примечательно, что средневзвешенная доходность по выпуску краткосрочных ОФЗ впервые за достаточно продолжительное время опустилась ниже 8%.

На Интерконтинентальной бирже цена нефти марки Brent опять начала падать на фоне плохих для нефтяного рынка данных о товарных запасах нефти в США. Цена барреля в среду вечером понизилась на 1,7% до $59,65. Курс евро по отношению к доллару в среду немного снизился на 0,06%.

Исходя из новостей о возвращении Банка России на валютный рынок в начале 2019 года, на сегодня, 29 ноября, прогноз по курсу доллара повышается до 67−68 руб., а по курсу евро чуть меньше — до 75−76,5 руб.

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