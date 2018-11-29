Анкара, 29 ноября, 2018, 06:10 — ИА Регнум. Расчет за российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» Анкара намерена осуществить в национальной валюте, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире NTV.

Mil.ru ЗРК С-400

По его словам, Анкара ожидает, что С-400 появится в Турции до конца будущего года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 ноября пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что первая батарея С-400 будет поставлена в Турцию до конца 2019 г., и уже после этого, рассчитывают в Анкаре, начнется совместное российско-турецкое производство этих систем.

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