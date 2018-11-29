Якутск, 29 ноября, 2018, 05:41 — ИА Регнум. Якутия взбудоражена новостью о том, что глава столицы республики Сардана Авксентьева, в сентябре избравшаяся при поддержке «Партии возрождения России», записалась в сторонники «Единой России». Пока якутяне негодуют по этому поводу, эксперты и знающие политическую кухню изнутри люди пытаются объяснить этот шаг мэра давлением сверху, но сама Авксентьева о смене своей политориентации пока молчит, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Якутск.рф Сардана Авскентьева

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Информацию о смене партийных предпочтений Сарданы Авксентьевой опубликовало ИА ТайгаПост. Как отмечает это издание, ссылаясь на собственный источник, мэр Якутска, скорее всего, пойдёт ещё дальше и возглавит ряды сторонников «Единой России» в Якутске.

«В региональном отделении «Единой России» надеются, что вслед за Авксентьевой одумается и ее избиратель, потянувшись в стройные ряды партии власти. А прежняя «неправильная» политическая ориентация мэра, мы очень надеемся, скоро забудется», — предполагает ИА ТайгаПост.

Политический обозреватель газеты «Якутск Вечерний» Виталий Обедин считает, что решение Авксентьевой пойти в сторонники ЕР не было добровольным.

«Как ни странно, тут ключевую роль сыграла популярность мэра Якутска в российских СМИ. Вся эта волна, когда мэр не единоросс, вынудила «медведей» действовать. И, как я полагаю, всё решилось во время поездки в Москву», — высказал предположение эксперт, подчеркнув, что Авксентьева не вступила в партию, а только стала её сторонником, и тем самым действовала «по принципу меньшего зла».

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Комментируя решение мэра Якутска в соцсетях, многие разделяют мнение, что Авксентьеву склонили к поддержке ЕР.

«Как примитивны все действия едросов, народ же всё видит», «Многоходовочка какая-то», «Трудно, однако, быть мэром. Лавирует как может», «Ну что ж, вертикаль власти делает «своё дело», «Всё же отбилась! Трудно представить весь напор из Москвы по принуждению вступить в ЕдРо», — пишут якутяне.

Люди удивлены, и в целом впечатление такой шаг Авксентьевой оставил негативное. «Это может стать началом конца», — прогнозируют некоторые. Сама мэр Якутска пока о смене своих политических предпочтений официально не заявила и эту ситуацию не комментирует.

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Как сообщало ИА REGNUM, Сардана Авксентьева баллотировалась в главы Якутска от «Партии возрождения России» и одержала по итогам голосования победу над представителем ЕР, тогда спикером гордумы Якутска Александром Саввиновым. В соцсетях её уже окрестили «чудо-женщиной» за смелые первые шаги в должности мэра и исполнение предвыборных обещаний — мэр Якутска продаёт принадлежащие горадминистрации дорогие внедорожники, пресекает проведение банкетов за счёт бюджета и траты, без которых можно обойтись, увольняет нерадивых глав округов Якутска и следит, чтобы асфальт не клали в снег.

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