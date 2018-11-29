Нью-Йорк, США, 29 ноября, 2018, 04:39 — ИА Регнум. Частный самолет, принадлежащий президент СШУ Дональду Трампу, был поврежден другим самолетом в аэропорту Нью-Йорка, сообщает Associated Press.

Sharat Ganapati Самолётик

По данным агентства, самолет во время движения к месту стоянки задел крыло самолета Трампа. В результате происшествия пострадавших не было. Представители Трампа инцидент комментировать отказались.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в аэропорту Индонезии самолет компании Lion Air при вылете задел мачту освещения. Отмечается, что в результате столкновения у самолета незначительно повредилось крыло. Пострадавших не было, все пассажиры улетели из аэропорта другим рейсом.