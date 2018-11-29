Нижний Новгород, 29 ноября, 2018, 04:21 — ИА Регнум. Отец Кирилла Г., погибшего во время пожара на базе отдыха в Городецком районе Нижегородской области, в своём обращении в память о единственном сыне пообещал пойти до конца и наказать виновных. Погибшему из-за чьей-то халатности ребёнку 27 ноября должно было исполниться 12 лет.

Иван Крамской. Неутешное горе (фрагмент). 1884

«Это была первая самостоятельная поездка без родителей. Ласково мы его называем Кисточка. Когда мы отдавали Кирилла в лагерь, у нас не было ни капли сомнения, что организатор позаботится о безопасности наших детей. Красивая картинка! А по факту халатность, безответственные взрослые, не имеющие образования. Одна фальшь…», — пишет на своей странице в соцсетях Дмитрий.

Он также рассказал, что не сработала сигнализация, ни один огнетушитель в доме не работал.

«Эту боль невозможно пережить! Сейчас заведено уголовное дело. Мы очень надеемся, что следствие разберётся и накажет всех виновных!!! Мы пойдём до конца! Сынок, мы обещаем, все будут наказаны!!!» — пишет папа погибшего Кирилла.

Напомним, пожар, в котором погиб Кирилл, произошёл в ночь на 2 ноября на одной из баз отдыха в деревне Соболиха Городецкого района. Во время пожара в трёхэтажном деревянном корпусе спавший на последнем этаже ребёнок не смог выбраться. В здании в момент трагедии находилось 16 человек, из которых 14 детей.

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Все дети — участники поездки, организованной ООО «Галерея VIP тур». По данному происшествию было возбуждено два уголовных дела — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение смерти по неосторожности. Глава региона Глеб Никитин поручил ГУ МЧС по Нижегородской области усилить контроль над безопасностью в местах детского отдыха и проверить их вне зависимости от форм собственности и нахождения в реестре.