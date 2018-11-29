Бостон, США, 29 ноября, 2018, 04:22 — ИА Регнум. Экс-госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри задумался об участии в президентских выборах в 2020 году в США, сообщает телекомпания CNN.

U.S. Navy Джон Керри

Соответствующее заявление Керри сделал на мероприятии в Гарвардском университете. При этом он подчеркнул, что собирается лишь обдумать свое участие, однако окончательного решения еще не принимал.

Напомним, в 2004 году Керри участвовал в президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии США. Он набрал 48% голосов и уступил республиканцу Джорджу Бушу младшему, который избрался на второй президентский срок.