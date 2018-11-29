Кабул, 29 ноября, 2018, 03:35 — ИА Регнум. Боевики в Кабуле напали на базу британской охранной компании G4S, сообщает агентство Reuters.

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Сообщается, что в результате атаки погибли по меньшей мере десять человек. Еще 19 пострадавших были госпитализированы. Как сообщают местные СМИ, боевики сначала взорвали заминированный автомобиль, а после этого ворвались на базу и открыли огонь из стрелкового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября сообщалось о нападении на центр подготовки сотрудников сил безопасности в Кабуле. По данным СМИ, прогремел сильный взрыв и была слышна перестрелка.