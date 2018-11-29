Москва, 29 ноября, 2018, 03:28 — ИА Регнум. Россия, Украина и Белоруссия названы лидерами среди европейских стран по скорости распространения ВИЧ-инфекции, сообщается в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения.

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Доклад составлен по итогам 2017 года. В России за этот период выявлено 104 тысячи новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, или 71,1 случаев на 100 тысяч человек. На Украину приходится 37 случаев, на Белоруссию — 26,1. На четвертом месте находится Молдавия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 ноября замглавы Роспотребнадзора Михаил Орлов заявил, что в стране темп роста заболеваемости ВИЧ-инфекцией идет на спад: с 13,4% в 2013 году до 2,2% — в 2017 году. По данным на 2018 год, в России выявлено 80 450 новых случаев, а это на два процента ниже, чем в минувшем году.