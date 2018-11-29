Вашингтон, 29 ноября, 2018, 03:07 — ИА Регнум. Директор ЦРУ Джина Хэспел должна провести свой брифинг по поводу расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм (штат Южная Каролина), сообщает Reuters.

DonkeyHotey Джина Хаспел. Карикатура

Грэм требует, чтобы Хэспел, которая не пришла в сенат на закрытый брифинг по «делу Хашогги», проведенный госсекретарем Майком Помпео и главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, провела свой брифинг и высказала свое мнение по поводу расследования.

Сенатор подчеркнул, что без такого брифинга ЦРУ лишает сенаторов «оценочных сведений». Эти сведения необходимы сенаторам, чтобы решить, виновен ли наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальмана аль-Сауд в исчезновении Хашогги.

Республиканец пригрозил не участвовать в голосованиях сената, пока ЦРУ не выскажется.

«Не стану ничего делать, пока мы не услышим ЦРУ», — заявил Грэм.

Напомним, расследование исчезновения Хашогги в Стамбуле (Турция), где, по мнению турецких спецслужб, он был убит и расчленен 2 октября, переросло в крупный международный скандал, в результате которого широко обсуждается виновность принца Мухаммеда, которого в Саудовской Аравии как члена королевской семьи осудить не могут.

Тем не менее, по мнению ряда экспертов, у принца есть конкуренты на престол, поддерживаемые в Вашингтоне. К тому же скандал с Хашогги уже оказал заметное влияние на нефтяной рынок.

В США «дело Хашогги» и причастность к нему наследного принца обсуждается на высшем уровне. 28 ноября в сенате прошел закрытый брифинг Помпео и Мэттиса, на котором пустовало кресло, предназначенное для Хэспел. Директор разведки не явилась, как отмечалось, по указанию из администрации президента.