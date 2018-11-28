Вашингтон, 29 ноября, 2018, 02:41 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности рассекретить некие документы минюста и ФБР, которые могут нанести сильный ущерб репутации Демпартии США, в случае попыток демократов инициировать новые расследования в адрес главы государства. Об этом Трамп заявил в интервью газете The New York Post.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Если они хотят начать расследования в адрес президента, если они хотят расследовать деятельность президента и администрации, я думаю, это будет для меня хорошо. Я никогда не атакую первым и в ответ я ударю по ним так, как никто никогда по ним не ударял», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что ранее хотел рассекретить документы ФБР и министерства юстиции США, а также документы по делу о якобы российском вмешательстве в американские выборы. Однако он решил попридержать документы под грифом до лучших времен.

«Удар будет мощнее, если я это сделаю позже. Потому что если бы я это уже сделал, это были бы уже вчерашние новости… Некоторые документы, возможно, не стоит видеть публике, потому что они настолько ужасны. Может, людям и не стоит видеть то, что происходит со страной», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что у президента США Дональда Трампа не имеется планов увольнять спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование по так называемому российскому вмешательству в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году. По ее словам, если бы Трамп хотел добиться отставки Мюллера, он бы сделал это гораздо раньше.