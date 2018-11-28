Москва, 29 ноября, 2018, 01:37 — ИА Регнум. Наличие у телеведущего Сергея Брилёва гражданства Великобритании не является поводом для критики, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Council.gov.ru Сергей Брилёв

По его словам, Брилёв не нарушает никаких законов РФ, так как не является госслужащим. Поэтому на него не распространяются никакие ограничения. Песков также подчеркнул, что президент России Владимир Путин хорошо знает телеведущего.

Напомним, ранее фонд Навального опубликовал «расследование», в котором рассказывалось о наличии гражданства Великобритании и недвижимости в Лондоне у Сергея Брилёва и его супруги. Позднее его супруга опровергла наличие двойного гражданства.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября телеведущий Сергей Брилёв на своей странице в Facebook подтвердил наличие у себя британского гражданства и недвижимости в столице Великобритании. При этом он подчеркнул, что недвижимость он купил на абсолютно легальные доходы, а у его жены нет британского гражданства.