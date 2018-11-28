Киев, 29 ноября, 2018, 01:08 — ИА Регнум. Здание торгово-развлекательного центра Ocean Plaza подверглось нападению представителей радикальных группировок, сообщает пресс-служба заведения в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

«Торговый центр Ocean Plaza подвергается неправомерным нападениям со стороны представителей радикальной организации. Сегодня во время акции в ТРЦ были захвачены рабочие места администраторов информационной стойки, что препятствовало нормальному функционированию ТРЦ», — сообщили в пресс-службе ТЦ.

Уточняется, что внутренняя служба безопасности «пытается удержать ситуацию без вступления в конфликт». Нападение произошло 28 ноября.

«Несмотря на то, что во время акции участники заявляли, что не препятствуют деятельности арендаторов, не несут угрозы здоровью и жизни посетителей и сотрудников ТРЦ, в 18:00 (время местное) в помещении ТРЦ снова подожгли дымовые шашки, сейчас проводится эвакуация», — отметили в ТЦ.

Напомним, после объявления военного положения в ряде украинских регионов (в свою очередь объявленное после провокации в Керченском проливе) в Киеве было совершено нападение на российское посольство. Территорию дипмиссии забросали дымовыми шашками.