Ереван, 29 ноября, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян признался в том, что лица, прослушавшие его телефонную беседу с главой Специальной следственной службы (ССС), действовали умело, и следов не оставили.

Стоп-кадр видеоролика на youtube

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В беседе с журналистами Ванецян сообщил, что на данный момент не известно, удастся ли привлечь к уголовной ответственности этих лиц.

«Говоря искренне, в голову не приходило, что могут пойти на такой шаг и прослушать директора СНБ и главу ССС, а потом еще и опубликовать запись», — заявил Ванецян (цитата по news. am). Он уточнил, что разговор прослушивался из Армении.

По его словам, известен приблизительный круг заказчиков прослушки, но нет фактических доказательств.

«СНБ проводит оперативную работу, во время которой на условиях конфиденциальности сотрудничают разные люди, работа которых не видна, но их содействие неоценимо. От них в оперативном режиме поступают сведения, которые, к сожалению, невозможно задокументировать, то есть иметь четкие данные, которые можно передать следственным органам. Те, кто это сделал, знали, что СНБ не пожалеет усилий для раскрытия этого дела, и они очень хорошо подготовились, чтоб не оставить следов», — заявил Ванецян.

По его словам, запись распространена с использованием различных зарубежных программ, и потому СНБ не может найти первоисточник. Запись, отметил Ванецян, была размещена в интернете с 6 сентября, а 11 широко освещена в СМИ. При этом Ванецяну известно, что запись была размещена в Испании при помощи взлома аккаунта пользователя youtube. СНБ работает с испанскими коллегами, пока новостей нет.

На вопрос о том, стал ли он после публикации записи говорить осторожнее по телефону, Внецян заявил — ничуть, потому что «может транслировать свои разговоры в прямом эфире, за исключением государственных и служебных тайн».

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