Киев, 29 ноября, 2018, 00:06 — ИА Регнум. Вместо того, чтобы бороться с коррупцией, антикоррупционные органы на Украине борются между собой, заявили в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщает 28 ноября УНИАН.

Kguirnela Схватка пауков

Согласно сообщению, в ПАСЕ выразил обеспокоенность тем, что на Украине не работают должным образом главные антикоррупционные структуры. Так, национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и национальное агентство противодействия коррупции (НАПК) занимаются конфликтами друг с другом, а не своими прямыми обязанностями, считают в ПАСЕ.

Ассамблея призвала немедленно прекратить вражду между структурами.

Напомним, проблему коррупции на Украине отмечают не только эксперты, но и все ее международные «партнеры».