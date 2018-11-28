Ташкент, 28 ноября, 2018, 23:51 — ИА Регнум. Руководство агентства создало коррупционную схему, при которой у жителей Узбекистана, желающих поехать на работу в Южную Корею, вымогались денежные средства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Руководящий состав Агентства по вопросам внешней трудовой миграции задержан по обвинению в коррупции, сообщает Генпрокуратура Узбекистана.

Обвинения предъявлены директору Агентства по вопросам внешней трудовой миграции, заместителю директора агентства, начальнику отдела агентства и начальнику филиала агентства, в их отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

«С точки зрения тайны следствия оглашение иных сведений по делу является не целесообразным», — говорится в сообщении.

По данным некоторых источников, руководство агентства создало коррупционную схему, при которой у жителей Узбекистана, желающих поехать на работу в Южную Корею, вымогались денежные средства в размере от 5 тысяч долларов и выше.