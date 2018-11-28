Братислава, 28 ноября, 2018, 23:12 — ИА Регнум. На границе Словакии и Украины может обостриться ситуация с мигрантами и беженцами, заявил 28 ноября премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.

stephenwd4h0 Граница

По его словам, часть населения Украины в связи с опасностью войны с Россией может быстро переместиться в западные регионы страны и создать миграционное давление на пограничных переходах между Украиной и Словакией.

«Часть украинцев может начать миграцию из восточных областей Украины на запад, что может повысить давление на переход нашей границы. Мы за этой ситуацией внимательно следим», — сказал Пеллегрини на пресс-конференции, которую транслировали телеканалы.

При этом другой участник мероприятия, министр обороны Словакии Петер Гайдош заявил, что для усиления охраны границы с Украиной военное ведомство может задействовать порядка 1,2 тыс. военнослужащих.

Как сообщало ИА REGNUM, после провокации ВМС Украины в Черном море Киев ввел военное положение в восточных областях страны, обвиняя Россию в намерении осуществить военную агрессию.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины грубо нарушили границу РФ в районе Керченского пролива. Корабли были задержаны российскими пограничниками и доставлены в порт Керчь. 28 ноября по решению суда 24 украинских военных моряка из экипажей этих судов были арестованы на два месяца в рамках уголовного дела по незаконному пересечению госграницы России.