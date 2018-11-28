Москва, 28 ноября, 2018, 21:56 — ИА Регнум. Студенты из 1281 вуза и их филиалов подали заявки на участие в олимпиаде «Я — профессионал». Эта цифра в полтора раза превышает показатель прошлого года — 828 вузов в 2017—2018 учебном году.

Студенческая олимпиада «Я — профессионал» Участники олимпиады «Я — профессионал»

Наибольшую активность на этапе регистрации проявили студенты НИУ ВШЭ (16 454), МГТУ им. Н.Э. Баумана (12 305), МГУ им. М.В. Ломоносова (10 792), Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (10 740), УрФУ (9710), СФУ (8512), ТюмГУ (7918), СПбПУ (7898), СПбГУ (6872) и ДВФУ (6532).

В 2017—2018 учебном году лидером по стране стал УрФУ (12 439), на втором месте — НИУ ВШЭ (9850), третье место занял ТюмГУ (6207), затем следовали РАНХиГС (4393), СПбПУ Петра Великого (4183), Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (4167), МГУ им. М.В. Ломоносова (3977) и ДВФУ (2712). Десятое место по количеству заявок на участие занимал Университет ИТМО (2645).

«Хочется отметить, что все больше студентов и вузов вовлекаются в участие в олимпиаде «Я — профессионал». Во второй сезон проведения проекта не только число регистраций достигло рекордной отметки в более чем полмиллиона заявок, но и количество вузов, откуда они поступали, увеличилось с 828 до 1281», — отметил министр науки и высшего образования Российской Федерации Михаил Котюков.

В процесс организации и проведения олимпиады «Я — профессионал» вовлечено 114 крупнейших вузов страны. В числе организаторов и соорганизаторов состязаний — 21 ведущий вуз, участвующий в проекте «5−100». Принять участие в олимпиаде могут все российские студенты и выпускники вузов, получившие диплом не ранее 2014 года, по двум трекам: «Бакалавриат» и «Специалитет и магистратура».

«Уже второй сезон подряд на трек «Бакалавриат» приходится более 65% от всех поступивших заявок. Наибольшей популярностью среди зарегистрировавшихся студентов-бакалавров пользуются направления «Психология» (19 076), «Математика» (18 864), «Экономика» (18 343), «Менеджмент» (18 201) и «Педагогическое образование (основное)» (14 990)», — уточнила руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

По ее словам, студенты магистратуры и специалитета чаще всего регистрируются на «Лечебное дело, педиатрию» (20 438), «Биологию» (8750), «Психологию» (8333), «Математику» (7774) и «Экономику» (6743).

Что касается федеральных округов, то более чем в два раза увеличилось количество регистраций из ЦФО (с 85 950 до почти 176 000), СЗФО (с 29 289 до почти 60 500), СКФО (с 9788 до почти 24 500) и ДВФО (с 9133 до более чем 20 000). Почти двукратный рост показал СФО (с 31 736 до более чем 63 000), в полтора раза выросло число заявок из ПФО (с 55 100 до более чем 84 000) и ЮФО (с 28 317 до более чем 40 000). Количество регистраций из УФО увеличилось с 41 451 до более чем 48 000.

Организаторы олимпиады также отметили, что почти половина всех заявок поступила за первые два дня старта и последнюю неделю регистраций.

Ключевая особенность олимпиады «Я — профессионал» — практико-ориентированность. Задания составлены научными сотрудниками российских вузов и профессионалами крупных государственных и частных компаний. Они рассчитаны в первую очередь на студентов старших курсов бакалавриата, специалитета и магистратуры. Партнерами олимпиады выступают более 100 российских компаний, которые участвуют в разработке заданий и организации стажировок для дипломантов.

В 2018—2019 учебном году дипломанты олимпиады получат денежные премии в размере 200 и 300 тысяч рублей, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны. Также молодые люди могут получить профиль в Национальной базе «Я — профессионал», которая дает возможность пройти стажировку в крупных российских компаниях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, студенческая олимпиада «Я — профессионал» — один из проектов АНО «Россия — страна возможностей», указ о создании которой президент РФ Владимир Путин подписал 22 мая 2018 года.

Проект реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

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