Москва, 28 ноября, 2018, 21:41 — ИА Регнум. Пожарные эвакуировали 12 человек из частном доме в Новой Москве. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Ефим Волков. Пожар. 1905

«В деревне Крекшино в ТиНАО произошло возгорание частного дома, обрушилась кровля. В доме проживали 12 человек — все они покинули здание», — сообщил собеседник агентства.

По информации ТАСС, площадь возгорания составила 50 квадратных метров. К настоящему времени пожар ликвидирован.

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