Киев, 28 ноября, 2018, 21:06 — ИА Регнум. Киев ввел военное положение в ответ на отказ Кремля вести диалог с нынешними украинскими властями. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Вадим Карасёв.

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«Почему это все замутилось? Потому что Путин сказал: мы ждем выборов, там власть поменяется, тогда будем разговаривать. А наши говорят: нет, так не будет, мы останемся у власти. Отсюда вся история… Большой войны сейчас не будет, потому что Путин ждет окончания выборов. После выборов всё может быть, но сейчас ему это не надо. Нужно всех успокоить», — сказал Карасёв.

По его словам, у Киева нет денег и сил, чтобы реализовать правовой режим военного положения.

«Чтобы вводить военное положение нужно еще и силы иметь, чтобы у вас государство было функциональным, чтобы оно умело управлять, потому что иначе — хаос, чего и желает наш враг… У нашего государства нет сил, чтобы полностью реализовать закон о военном положении. Гривна валится, будут выводить капиталы из Украины. Какой сюда придет инвестор? Он что, будет смотреть на этот хаос. У нас что есть суды? Я понимаю Британия во время Второй мировой войны вводила полувоенное положение, но у них же суды главные, а не политики решают все. Благодаря судам можно было рассчитывать, что ограничение прав во время военного положения будет соблюдено», — отметил Карасёв.

Политолог считает, что властям придется менять бюджет Украины на 2019 год.

«Сейчас бюджет надо пересматривать. Бюджет приняли один, теперь надо принимать другой, учитывая расходы, другой курс валют. Откуда деньги брать на военное положение… Теперь военные должны управлять на этих территориях. Готовы мы, чтобы военные управляли на территории 10 областей… Они мучают людей. Если кто-то начнет выполнять военное положение, кто-то о людях подумал? Какие зарплаты у них будут после того, как гривна упадет?» — задался вопросом Карасёв.

Он напомнил, как в 2014 году на Донбассе украинские добробаты «отжимали» имущество мирных жителей.

«Военное положение — это правовое положение, это закон для особого периода, для особых территорий, это не беззаконие. В 2014 году, когда на Донбассе «Торнадо» тоже изымал у людей имущество. По закону? Нет, не по закону. А тогда надо было вводить военное положение, чтобы это было по закону. А не так, отжали машины. Еще узнаем сколько машин из Луганска было пригнано сюда этими всякими «Торнадо». Об этом спросите у военного прокурора Матиоса, там есть дела», — рассказал он.

При этом Карасёв возмутился, что власти разрешили военным отбирать имущество только на территории Донбасса.

«Но если война, то войну ведет вся страна, все территории. Почему это одни области ведут войну и у них ограничения прав и свобод, а другие области не ведут войну? И у львовянина имеют право изъять имущество на войну, отобрать машину на войну, отобрать имущество на войну. А почему будут страдать только эти люди?.. Вы посмотрите, эти 10 областей — это же вся Новороссия», — добавил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, с 28 ноября на Украине вступил в силу закон о военном положении. Документ опубликован в электронной версии правительственной газеты «Урядовый курьер». Военное положение будет распространено на Азово-Керченскую акваторию, а также 10 областей Украины (Винницкую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Запорожскую, Сумскую, Харьковскую и Черниговскую). Сегодня, 28 ноября, президент Порошенко и спикер Рады Андрей Парубий подписали соответствующий законопроект №9338. Военное положение вводится на 30 дней.

Напомним, в октябре 2018 года во время его выступления на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Путин заявил, что нормализовать отношения с Украиной можно будет после президентских выборов.