* ИГ — запрещённая в России организация

Дейр-эз-Зор, Сирия, 28 ноября, 2018, 20:55 — ИА Регнум. В здании больницы населенного пункта Эль-Кишма сирийской провинции Дейр-эз-Зор боевики группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снаряжают минометные боеприпасы отравляющими веществами, сообщает 28 ноября пресс-служба Минобороны России.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сирийские боевики

Информация получена по каналам разведки. Подчеркивается, что эти данные подтверждены несколькими источниками.

Тип отравляющих веществ, используемых боевиками для снаряжения этих боеприпасов пресс-служба не уточняет.

«По подтвержденным по нескольким каналам данным разведки, в сирийском населенном пункте Эль-Кишма провинции Дейр-эз-Зор боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в здании городской больницы организовано производство самодельных минометных боеприпасов с последующей начинкой их боевыми отравляющими веществами», — указано в тексте сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики незаконных вооруженных формирований, действующих в Сирии, ранее неоднократно были уличены в применении отравляющих веществ кустарного производства.