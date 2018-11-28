Москва, 28 ноября, 2018, 20:23 — ИА Регнум. Московская канатная дорога на Воробьёвых горах днём 28 ноября приостановила работу из-за атаки на её компьютерные серверы. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги.

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

Сегодня в 14:00 компьютерные серверы Московской канатной дороги подверглись несанкционированной кибератаке», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники МКД приостановили движение дороги, после чего оперативно высадили всех пассажиров на станциях назначения. В связи с инцидентом перевозка пассажиров временно прекращена.

В администрации канатной дороги принесли извинения за неудобства, добавив, что о дальнейшем графике её работы будет объявлено позднее.

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Напомним, что сбой в работе МКД произошёл на второй день после её запуска. После торжественной церемонии открытия, в которой принял участие мэр Москвы Сергей Собянин, дорога стала доступна для пассажиров 27 ноября.

Первая канатная дорога столицы проходит через Москву-реку и связывает Воробьёвы горы со стадионом «Лужники».