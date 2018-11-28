Киев, 28 ноября, 2018, 20:09 — ИА Регнум. МИД Украины направил российской стороне ноту протеста в связи с задержанием в Керченском проливе членов экипажей трёх судов ВМС Украины, вторгшихся в территориальные воды России. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

«Российской стороне выдвинуто категорическое требование немедленно освободить из-под стражи захваченных граждан Украины и обеспечить их безопасное возвращение на родину», — говорится в сообщении.

Как утверждают в украинском МИД, военные суда якобы были задержаны российскими пограничниками «в территориальных водах и исключительной экономической зоне Украины в Чёрном море».

Напомним, 26 ноября МИД России вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины в Москве Руслану Нимчинскому, выразив ему решительный протест в связи с грубым нарушением кораблями ВМС Украины правил мирного прохода в территориальном море России, а также нападениями радикалов на российские дипломатические учреждения на Украине.