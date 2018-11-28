Рим, 28 ноября, 2018, 19:53 — ИА Регнум. В случае победы националистов на выборах в Европарламент Евросоюз «умрет», а на территорию Европы вернется война, заявил в среду, 28 ноября, еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси, передает Il Giornale.

Иван Шилов ИА REGNUM Марин Ле Пен

Еврокомиссар считает необходимым «победить националистов на ближайших выборах», потому что это имеет «важнейшее значение» для выживания ЕС.

Если победившие националисты в разных странах будут навязывать своим народам видение «национальных предпочтений», то в Европу вернутся разногласия, которые Евросоюз не переживет, объяснил свою позицию Московиси.

Основными оппонентами еврокомиссара и соперниками его партии на ближайших выборах являются сторонники национальных суверенитетов (Маттео Сальвини, Марин Ле Пен, Виктор Орбан), которых евробюрократы называют «националистами», напоминает издание.

Сторонники Сальвини и Ле Пен считают, что действующие в интересах крупного транснационального бизнеса евробюрократы напуганы быстрым ростом рейтинга своих оппонентов, но не рискуют спорить с ними по существу, потому что предпочтения большинства граждан — не на их стороне, а потому просто пугают сограждан чем могут — катастрофой и войной.

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