Киев, 28 ноября, 2018, 20:12 — ИА Регнум. Военное положение на Украине не подразумевает мобилизацию населения, заявил заместитель начальника генерального штаба генерал-майор Родион Тимошенко, сообщает 28 ноября УНИАН.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По его словам, во время военного положения будут проводиться сборы резерва первой очереди на учебные стрельбы, причем всем участникам сборов будет выплачено вознаграждение в размере от 3 до 5 тыс. гривен (от $110 до $180).

Оперативный резерв ВСУ первой очереди — граждане до 40 лет, прошедшие воинскую подготовку.

Напомним, с 28 ноября на Украине в 10 областях вводится военное положение на 30 дней до конца декабря. Такое решение было принято после провокации, устроенной украинскими ВМС в территориальных водах России.