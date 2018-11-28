Москва, 28 ноября, 2018, 19:51 — ИА Регнум. Инфляционные ожидания населения России на ближайшие 12 месяцев в ноябре повысились на 0,5% по сравнению с показателям октября и составили 9,8%. Такие данные приводятся в новом обзоре Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения».

ИА REGNUM Инфляция

Аналитики ЦБ отмечают, что инфляционные ожидания населения по-прежнему существенно зависят от роста цен на отдельные товары-маркеры, и одним из ключевых из них остаётся автомобильный бензини.

Кроме этого, граждане обращают внимание на подорожание мяса и птицы, рост цен на молочную продукцию, хлеб и булочные изделия, яйца, сахар, чай и кофе. Также респонденты стали говорить об ожидаемом росте цен перед новогодними праздниками.

В ЦБ считают вероятным дальнейший рост инфляционных ожиданий в ближайшие месяцы под влиянием повышения НДС. На сохранение инфляционных ожиданий на высоком уровне указывают также ответы на вопрос о достижении инфляцией уровня 4% в 2018 году и в трехлетней перспективе, говорится в обзоре.

Напомним, в октябре инфляционные ожидания населения снизились на 0,8% после 10,1% в сентябре, что регулятор связывал с «уменьшением обеспокоенности населения возросшими ценами на бензин», а также стабилизацией курса рубля.

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