Новокузнецк, Кемеровская область, 28 ноября, 2018, 11:31 — ИА Регнум. На вооружение теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании (СГК) в Новокузнецке поступил комплекс МАВР — мобильная мастерская для проведения аварийно-восстановительных работ. МАВР оснащён собственной электростанцией мощностью 15 кВт, сварочным оборудованием, специальными механизмами для рыхления твёрдого и промёрзшего грунта, пробивки проёмов и отверстий в бетонных плитах, разборки асфальтового покрытия.

Служба по связям с общественностью СГК В Новокузнецке мобильность аварийных бригад СГК усилит МАВР

Как сообщает служба по связям с общественностью СГК, в мастерской с учётом специальных требований к технике безопасности предусмотрены также специальные утеплённые отсеки для кислородных баллонов и газового баллона с пропаном-бутаном, необходимых для резки металла. Для подвода или отвода воздуха при проведении сварочных работ, а также проветривания колодцев или распаривания тепловых камер, есть мобильный осевой вентилятор производительностью от 6000 кубических метров в час. Всё оборудование мастерской работает либо от источников энергии в автомобиле, либо оснащено самостоятельными бензиновыми приводами.

«МАВР — очень эффективный мобильный комплекс, — отметил начальник ремонтного цеха Межрегиональной теплосетевой компании СГК Алексей Гилёв. — К месту аварии или профилактического ремонта в этой мобильной мастерской могут отправиться восемь человек — это полноценная аварийная бригада. А имеющееся оборудование позволяет выполнять полный комплекс работ с соблюдением технологии ремонта и задействованием в ремонтном процессе всех членов бригады одновременно. Кроме того, МАВР предоставляет определенный уровень комфорта специалистам, поскольку и грузовой, и пассажирский отсеки включены в автономную систему отопления, а значит увеличивается и производительность труда в зимний период».