Кабул, 28 ноября, 2018, 19:37 — ИА Регнум. В Кабуле у центра подготовки сотрудников сил безопасности прогремел сильный взрыв и слышна перестрелка, сообщает 28 ноября информагентство Xinhua.

James McCauley Взрыв

По предварительной информации, возле центра был взорван заминированный автомобиль, после чего оттуда доносились звуки стрельбы.

Данных о погибших и раненых пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября 26 человек были убиты и 50 ранены в результате взрыва, устроенного во время молитвы в мечети военной базы в афганской провинции Хост.

Напомним, ситуация в Афганистане в последние месяцы резко обостряется, так как к противостоянию талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и правительственных сил добавился фактор боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), перебирающихся в Афганистан после своего поражения в Сирии.