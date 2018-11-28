Тбилиси, 28 ноября, 2018, 19:32 — ИА Регнум. На выборах президента Грузии побеждает независимый кандидат Саломе Зурабишвили. Первые результаты экзитполов опубликовала телекомпания «Рустави-2», которая у населения Грузии ассоциируется с партией экс-президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

Melberg Саломе Зурабишвили

По заказу «Рустави-2» опросы в день выборов проводила американская исследовательская организация Edison Research. Согласно данным этой организации, по состоянию на 17:00 часов по местному времени, за кандидата от «Единого национального движения» Григола Вашадзе проголосовали 45%, а Саломе Зурабишвили набрала 55%.

Экзитполы в день выборов заказала и лояльная к нынешним властям Грузии телекомпания «Имеди». Данные этого опроса также свидетельствуют о победе Саломе Зурабишвили.

Исследования в рамках второго тура по заказу «Имеди проводила компания GALLUP INTERNATIONAL. По ее данным на 18:00 часов по местному времени, Саломе Зурабишвили набрала во втором туре 58%, Григол Вашадзе — 42%.

Напомним, что 28 ноября в Грузии проходил второй тур выборов президента.