Буэнос-Айрес, 28 ноября, 2018, 21:17 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин отправился в своё второе за месяц зарубежное турне. На этот раз политик посетит Европу и Латинскую Америку.

Си Циньпин

По сообщению кубинского агентства «Пренса Латина» первой остановкой Си Цзиньпина стала Испания. Приезд в королевство китайского лидера приурочен к 45-летию установления дипломатических отношений между КНР и Испанией. В Мадриде у Си Цзиньпина запланированы встречи с королём Фелипе VI, председателем правительства Испании Педро Санчесом и председателями обеих палат испанского парламента.

Затем председатель КНР отправится в Аргентину, где 30 ноября — 1 декабря примет участие в саммите G-20. В рамках саммита у китайского руководителя запланировано совещание с президентом США Дональдом Трампом, с которым Си Цзиньпин обсудит проблемы двусторонних отношений, в настоящее время испытывающих трудности, в частности использование взаимных таможенных барьеров.

2−3 декабря политик посетит Панаму. Там он встретится с президентом страны Хуаном Карлосом Варелой, вместе с которым посетит бизнес-форум и совершит прогулку по Панамскому каналу.

В завершение турне Си Цзиньпин посетит Португалию.