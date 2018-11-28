Нижний Новгород, 28 ноября, 2018, 19:23 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде торжественно открылся первый региональный центр «серебряного» волонтерства. Создание центра стало возможным благодаря победе нижегородской общественной организации «Забота» во Всероссийском конкурсе по поддержке и формированию центров для людей старшего поколения, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

government-nnov.ru Открытие первого регионального центра «серебряного» волонтёрства

«Центры «серебряного» волонтерства — это центры для самореализации людей старшего поколения», — отметила Наталья Симонова, директор организации «Забота», на базе которой и открылся волонтерский центр.

По ее словам, региональный центр будет принимать не только людей старшего возраста, но и организации, которые готовы создавать площадки для работы с волонтерами. Планируется внедрить образовательную программу для добровольцев, где волонтеров научат, как писать добровольческие проекты, набирать людей.

«Люди старшего возраста сегодня многое знают, умеют и могут делать. Их помощь может пригодиться везде, где есть потребность в волонтерстве», — полагает глава организации. Она уточнила, что «Забота» имеет огромный опыт работы с разными возрастными группами, в том числе в сфере добровольчества, знает, какие направления наиболее востребованы.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин считает открытие такого центра очень важным событием.

«Я уверен, что центр «серебряного» волонтерства будет очень востребован у жителей региона. Все мы знаем, что ничто так не укрепляет здоровье, как ощущение собственной нужности. Я сам всегда с удовольствием общаюсь с нижегородцами старшего поколения, получая массу полезной информации. Их помощь востребована во многих отраслях и сферах жизни, поэтому результат от реализации такого проекта будет самым положительным», — полагает губернатор.

Пока центр в Нижнем Новгороде стал первым на территории региона, однако в дальнейшем планируется открыть центры «серебряного» волонтерства в каждом районе области.

Всего на конкурс президентских грантов по «серебряному» волонтерству было подано 164 заявки из 64 субъектов России. Победителями стали 15 организаций, которые помимо президентских грантов на создание центров получат методическую и организационную поддержку для наиболее эффективного запуска предложенных проектов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в прошлом году команды «серебряных» волонтеров действовали уже в 72 регионах России.

К примеру, в Иркутской области «серебряные» волонтеры создали свою «Службу милосердия». В Свердловской области действуют несколько тысяч волонтеров — пожилых людей. Вышедшие на пенсию медики ведут на добровольных началах группы оздоровительной физкультуры для сверстников, читают профилактические лекции, а те, у кого есть опыт тренерской работы, организуют спортивные команды, проводят мастер-классы по основам здорового образа жизни. В Белгороде при поддержке управления социальной защиты работает добровольческое агентство «55+»: около 150 человек помогают пожилым и маломобильным гражданам в уборке квартир и мелком ремонте, помогают в покупках, читают вслух и даже приводят в порядок подъезды жилых домов.

В Пермском крае «серебряное» волонтерство широко используется в территориальном общественном самоуправлении. В рамках проекта «Дворовые каникулы» пожилые люди занимаются с детьми, знакомя их с историей родного края, разными производствами и профессиями, занимаются вместе с жителями благоустройством территории.