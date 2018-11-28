Рим, 28 ноября, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Правительство Италии в среду, 28 ноября, утвердило кодекс противодействия насилию над женщинами, сообщает информагентство Ansa.

Дела, связанные с насилием в отношении женщин, должны будут рассматриваться в приоритетном порядке в срок не более 3 дней.

В числе упомянутых статей уголовного кодекса — жестокое обращение, сексуальное насилие, нанесение тяжких телесных повреждений, «семейное насилие» и некоторые другие.