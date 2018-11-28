Нью-Дели, 28 ноября, 2018, 23:14 — ИА Регнум. Вице-президент Индии Венкайя Найду призвал к мирному сосуществованию с соседним Пакистаном. По сообщению индийского новостного издания «Панджаб кесари», индийский лидер выступил с соответствующим заявлением на церемонии начала строительства Картарпурского коридора 26 ноября.

Gabriele Giuseppini Индо-пакистанская граница

Венкайя Найду подчеркнул, что мир в индо-пакистанских отношениях является необходимой предпосылкой для прогресса и процветания обеих стран. Вице-президент высоко оценил инициативу правительств Индии и Пакистана по строительству Картарпурского коридора, который соединит индийский город Дера Баба Нанак и пакистанский город Картарпур. Венкайя Найду также поддержал главного министра штата Панджаб капитана Амариндера Сингха, который призвал политическое руководство Пакистана положить конец терактам, направленных против невинных мирных жителей Индии.

26 ноября состоялась церемония начала строительства индийской части Картарпурского коридора между Индией и Пакистаном. Данный проект позволит индийским и пакистанским паломникам-сикхам посетить сикхские святыни в соседней стране. В следующем году последователи сикхизма в Индии и Пакистане будут отмечать 500-летие со дня рождения основателя религии Гуру Нанака.