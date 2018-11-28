Нью-Дели, 29 ноября, 2018, 00:04 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии и лидер правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) Нарендра Моди заявил, что не позволит оппозиционным партиям получить даже один голос на грядущих выборах в законодательное собрание штата Телангана. По сообщению индийского новостного издания «Патрика», 27 ноября на митинге в ходе агитационной кампании БДП в штате глава правительства Индии призвал население помочь ему в этом.

Иван Шилов ИА REGNUM Индийский премьер Нарендра Моди

В своем выступлении Нарендра Моди подчеркнул, что те, кому небезразлично будущее Теланганы, должны вручить бразды правления в штате «Индийской народной партии». Он выступил с критикой правящей партии «Телангана раштра самитхи» (ТРС) и оппозиционного «Индийского национального конгресса» (ИНК), которые горазды на обещания, однако не способны предпринять действенных мер по развитию штата. Нарендра Моди подчеркнул, что ТРС во главе с КалвакунтлойЧандрашекхаромРао берет пример с ИНК, у которого имеется «докторская степень по разорению страны и штатов».

7 декабря 2018 года состоятся вторые в непродолжительной истории Теланганы выборы в местное законодательное собрание. Этот молодой штат был выделен из состава Андхры-Прадеш в 2014 году.