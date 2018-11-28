Киев, 28 ноября, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не намерен продлевать военное положение, введённое в ряде регионов страны, передаёт 28 ноября телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Военное положение пройдёт и закончится. Я его продлевать не собираюсь и никакое ограничение конституционных прав и свобод не состоится», — сказал Порошенко во время встречи с жителями Черниговской области.

Как передавало ИА REGNUM, 26 ноября Верховная рада Украины утвердила указ Петра Порошенко о введении военного положения в ряде областей Украины сроком на 30 дней. Действие указа распространяется на Винницкую, Луганскую, Николаевскую, Сумскую, Одесскую, Харьковскую, Черниговскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области, а также на внутренние воды Азово-Керченской акватории.

Военное положение приостанавливает действие ряда статей Конституции Украины и делает невозможным проведение выборов. Отметим, что первоначально Порошенко инициировал введение военного положения на всей территории страны и сроком на 60 дней, однако рада не поддержала это предложение.

На том же заседании депутаты приняли постановление о проведении выборов президента Украины 31 марта 2019 года.