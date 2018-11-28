Нью-Дели, 28 ноября, 2018, 21:14 — ИА Регнум. Лидер оппозиционной «Демократической народной партии» («Локтантрик джаната дал» или ЛДД) Шарад Ядав обвинил правящую «Индийскую народную партию» («Бхаратия джаната парти» или БДП) в попытке расколоть страну накануне выборов. По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», оппозиционный политик подчеркнул, что для достижения этой цели индусские националисты используют проблему строительства храма Рамы в Айодхье.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Выступая на мероприятии, посвященном конституции Республики Индии, Шарад Ядав заявил, что разрушение мечети Бабри Масджид в Айодхье в 1992 году подорвало основы конституционного строя страны. По мнению политика, призывы «Индийской народной партии» построить на месте разрушенной мечети индусский храм направлены на раскол общества по религиозному принципу. Шарад Ядав подчеркнул, что коммунализм, или индусский национализм, целью которого является обеспечение привилегированного положения индуизма в индийском обществе, представляет угрозу конституции страны.

Проблема Айодхьи является одним из неразрешенных противоречий между мусульманскими и индусскими общинами Индии. Индусские националисты полагают, что мечеть Бабри Масджид была построена в 16 веке на месте храма Рамы, священного места в индуизме. В 1992 году в ходе общественных волнений толпа радикально настроенных индусов разрушила мечеть в Айодхье, в результате чего погибло более 2000 человек, преимущественно мусульман. С тех пор индусские националисты неоднократно выступали с требованиями построить на данном месте храм Рамы.